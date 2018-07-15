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Татар-информ

15 июля 2018, 15:50

Спорт

«Рубин» расстался со шведским защитником и может приобрести нового форварда

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Состав казанского клуба может пополнить Дмитрий Полоз.

(Казань, 15 июля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Футбольный клуб «Рубин» и защитник Эмиль Бергстрем договорились о расторжении контракта игрока по обоюдному согласию, сообщает пресс-служба команды.

Шведский защитник перешел в «Рубин» зимой 2016 года. Всего за казанский клуб он провел 17 матчей и забил один гол, а последние полтора года выступал за швейцарский «Грассхоппер» на правах аренды.

Срок аренды истек 30 июня нынешнего года, контракт Бергстрема с казанским клубом действовал до 30 июня 2019-го, но в итоге стороны договорились расстаться. Судя по всему, со шведом простились в целях экономии клубного бюджета.

«Рубин» благодарит Эмиля за время, проведенное в нашем клубе, и желает ему успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении, размещенном на клубном сайте.

Тем временем нападающий питерского «Зенита» Дмитрий Полоз может продолжить карьеру в «Рубине». 27-летний игрок может перейти в клуб из Казани как на правах аренды, так и на полноценной основе, пишет «Спорт=Экспресс». Примечательно, что Полоз не вошел в число игроков, которые отправились на заключительный предсезонный сбор «Зенита» в Австрии, где сейчас тренируются и казанцы.

Полоз выступает за «Зенит» с 2017 года. В дебютном сезоне он провел за эту команду 31 матч во всех турнирах, забив три мяча и сделав четыре голевые передачи. Контракт нападающего с питерцами рассчитан до лета 2020 года, а его трансферная стоимость, по оценке transfermarkt.de, составляет 5,5 млн евро.

Наставнику «Рубина» Курбану Бердыеву хорошо известны возможности Полоза, который играл у него в «Ростове». Так что в переход форварда в «Рубин» вполне вериться. 

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