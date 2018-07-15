Президент РФ передал эмиру Катара красно-белый мяч с символикой ЧМ-2018.

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин заявил о гордости за проведенный в России чемпионат мира по футболу. Он сделал это во время церемонии передачи Катару полномочий по проведению турнира, сообщает пресс-служба Кремля.

Участниками церемонии, состоявшейся в Гербовом зале Московского Кремля, стали также эмир Катара Тамим бен Хамад аль-Тани и президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино. Российский лидер передал главе Катара красно-белый мяч с символикой ЧМ-2018.

Владимир Путин в своей речи заявил: «Мы гордимся тем, что нам удалось сделать для любителей этого замечательного вида спорта. Мы и сами, вся страна получила огромное удовольствие <...>».

При этом он выразил уверенность, что Катар проведет мундиаль на таком же высоком уровне, и заверил в готовности поделиться полученным опытом.

Джанни Инфантино напомнил, что «футбол – это страсть, это эмоции, это любовь, это семья, это единство», и сказал о своей вере в передачу испытываемых сейчас позитивных чувств от РФ к Катару. Кроме того, глава FIFA обратил внимание на всеобщую влюбленность в Россию из завершил свою речь русской фразой «Спасибо большое».

Тамим бен Хамад же отметил, что Катар приглашает на чемпионат всех своих друзей и выразил надежду на то, что сборная эмирата «повторит успех российской сборной и даже превысит его». Свою речь он также завершил русской репликой «Спасибо».

Чемпионат мира по футболу 2018 года завершится сегодня, 15 июля, финальным матчем между сборными Франции и Хорватии на столичном стадионе «Лужники». Игра начнется в 18 часов по Москве. Чемпионат мира по футболу 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря