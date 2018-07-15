Инцидент случился в одной из квартир дома №8 по улице Гагарина.

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Житель Лениногорска получил термические ожоги при чистке штанов «Уайт Спиритом», сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня утром на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о вспышке легковоспламеняющейся жидкости в одной из квартир дома №8 по улице Гагарина.

Сотрудники Лениногорского ПСГ установили, что 33-летний мужчина пытался почистить одежду при помощи растворителя, в какой-то момент произошло воспламенение. В результате с ожогами ног первой и второй степени пострадавшего доставили в ЦРБ.

ГУ МЧС России по РТ рекомендует перед пользованием химическим средством, внимательно ознакомиться с инструкцией. Если горючее вещество разлилось, необходимо немедленно проветрить помещение и выключить электрооборудование. Если легковоспламеняющаяся жидкость попала на одежду, ее необходимо снять, на кожу – смыть водой как можно скорее.