Трамп не ожидает «ничего плохого» от встречи с Путиным

У американского лидера нет особых ожиданий от предстоящих переговоров.

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не ждет «ничего плохого» от предстоящей встречи с Президентом России Владимиром Путиным. Он заявил об этом в интервью телеканалу CBS News.

По мнению американского лидера, подобные переговоры могут приносить ощутимый результат. В качестве примера он привел встречи с Высшим руководителем КНДР Ким Чен Ыном и Председателем КНР Си Цзиньпином.

«Ничего плохого из этого не выйдет, и, может быть, выйдет что-то хорошее», – заметил Трамп. При этом он подчеркнул, что у него нет особых ожиданий от встречи с российским лидером.

Относительно возможности потребовать выдачи 12 российских разведчиков, обвиненных во вмешательстве в американские выборы, Президент США сказал, что не думал об этом, но, конечно, задаст соответствующий вопрос Президенту РФ. Вместе с тем он не забыл возложить ответственность за вмешательство на администрацию своего предшественника Барака Обамы.

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится завтра, 16 июля, в столице Финляндии Хельсинки.