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В Альметьевском районе «Калина» вылетела с дороги в ручей

Татар-информ

15 июля 2018, 15:11

Происшествия

В Нижнекамском районе на Каме спасатели пришли на помощь пьяному пловцу

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Фото: ГУ МЧС России по РТ

Мужчина в сильную волну и дождь попытался переплыть на другой берег, выбился из сил и начал тонуть.

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). В Нижнекамском районе на Каме сотрудники ОСВОД пришли на помощь тонущему пьяному пловцу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Вчера днем на единый номер вызова экстренных служб 112 позвонила женщина и сообщила, что в реке тонет ее брат. Они находились на берегу напротив села М. Сентяк, мужчина решил переплыть на противоположный берег в дождь и сильную волну, выбился из сил и начал тонуть.

Уже через две минуты патрульная группа ОСВОД обнаружила тонущего неподалеку от села Покровское. 29-летнего обессилевшего и нетрезвого мужчину доставили на берег и передали полицейским.

 

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В Альметьевском районе «Калина» вылетела с дороги в ручей

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