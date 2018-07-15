В Нижнекамском районе на Каме спасатели пришли на помощь пьяному пловцу

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Фото: ГУ МЧС России по РТ
(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). В Нижнекамском районе на Каме сотрудники ОСВОД пришли на помощь тонущему пьяному пловцу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.
Вчера днем на единый номер вызова экстренных служб 112 позвонила женщина и сообщила, что в реке тонет ее брат. Они находились на берегу напротив села М. Сентяк, мужчина решил переплыть на противоположный берег в дождь и сильную волну, выбился из сил и начал тонуть.
Уже через две минуты патрульная группа ОСВОД обнаружила тонущего неподалеку от села Покровское. 29-летнего обессилевшего и нетрезвого мужчину доставили на берег и передали полицейским.
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