В Альметьевском районе «Калина» вылетела с дороги в ручей

Сотрудникам МЧС пришлось извлекать пострадавшего водителя из разбитой легковушки.

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). В Альметьевском районе «Лада Калина» вылетела с дороги в ручей, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Авария произошла на 271-м километре трассы Казань – Оренбург на въезде в село Абдрахманово.

В результате ДТП автомобиль получил серьёзные повреждения – багажник легковушки смяло, машина увязла в размытой земле.

На месте сотрудники ПСЧ №23 отключили аккумулятор авто и вытащили пострадавшего водителя. 25-летнего парня госпитализировали в медсанчасть ПАО «Татнефть» Альметьевска.