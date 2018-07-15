В Альметьевском районе «Калина» вылетела с дороги в ручей

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Фото: ГУ МЧС России по РТ
(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). В Альметьевском районе «Лада Калина» вылетела с дороги в ручей, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Авария произошла на 271-м километре трассы Казань – Оренбург на въезде в село Абдрахманово.
В результате ДТП автомобиль получил серьёзные повреждения – багажник легковушки смяло, машина увязла в размытой земле.
На месте сотрудники ПСЧ №23 отключили аккумулятор авто и вытащили пострадавшего водителя. 25-летнего парня госпитализировали в медсанчасть ПАО «Татнефть» Альметьевска.
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