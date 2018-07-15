В Чистополе водитель «Гранты» сломал обе ноги при лобовом столкновении с «десяткой»

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Фото: ГУ МЧС России по РТ
(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). В Чистополе водитель «Гранты» сломал обе ноги при столкновении с «десяткой», сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Вчера вечером напротив дома №17 по улице Гуськова лоб в лоб столкнулись «Лада Гранта» и «Лада» 10-й модели.
Водителя «Гранты» извлекли из авто и передали врачам пожарные ПСЧ №67. Травмы получил также водитель «десятки» и его пассажирка. Пострадавших доставили в ЦРБ Чистополя.
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Сотрудникам МЧС пришлось извлекать пострадавшего водителя из разбитой легковушки.
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