В Чистополе водитель «Гранты» сломал обе ноги при лобовом столкновении с «десяткой»

Всего в аварии на Гуськова пострадали три человека.

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). В Чистополе водитель «Гранты» сломал обе ноги при столкновении с «десяткой», сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Вчера вечером напротив дома №17 по улице Гуськова лоб в лоб столкнулись «Лада Гранта» и «Лада» 10-й модели.

Водителя «Гранты» извлекли из авто и передали врачам пожарные ПСЧ №67. Травмы получил также водитель «десятки» и его пассажирка. Пострадавших доставили в ЦРБ Чистополя.