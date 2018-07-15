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Фото: ГУ МЧС России по РТ
(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). В Нурлатском районе пострадал водитель опрокинувшейся в поле «Нивы», сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Вчера вечером на 53-м километре трассы Нурлат – Билярск водитель авто потерял управление и вылетел в кювет. Машина перевернулась неподалеку от села Новое Альметьево.
37-летнего водителя доставили в Нурлатскую ЦРБ. На месте ДТП работали пожарные из села Кичкальня.
Мужчина в сильную волну и дождь попытался переплыть на другой берег, выбился из сил и начал тонуть.
ДТП случилось на 53-м километре трассы Нурлат – Билярск.
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