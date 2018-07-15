Синоптики Татарстана предупреждают о грозах и граде

Грозы будут сопровождаться кратковременными усилениями ветра.

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Завтра, 16 июля, местами на территории Татарстана, в том числе и в Казани, ночью и днем ожидаются кратковременные дожди с грозами. Локально возможен град, предупреждают синоптики республики.

Грозы будут сопровождаться кратковременными усилениями ветра до 17 – 22 м/с. В столице Татарстана сила порывов ветра не будет превышать 15 – 20 м/с.

Кроме того, ночью и утром в отдельных районах опустится туман, отмечается в распространенном Гидрометцентром РТ предупреждении об ухудшении погодных условий.

Ночью температура воздуха составит от 15 до 20 градусов тепла, а днем он прогреется до 27 – 32 градусов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Гидрометцентр России предупредил: высокая температура воздуха, которая прогнозируется во многих регионах страны, в том числе и в Татарстане, будет способствовать ливням и грозам.