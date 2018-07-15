Два человека госпитализированы после столкновения трех авто у села Столбище

На трассе из Казани в аэропорт женщина-водитель «Приоры» столкнулась с «Нексией» и «Ладой» 10-й модели.

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). В Лаишевском районе возле села Столбище столкнулись три автомобиля, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На трассе из Казани в аэропорт женщина-водитель «Приоры» столкнулась с «Нексией» и «Ладой» 10-й модели.

В результате аварии два человека доставлены с травмами в РКБ Казани.

Прибывшие на место пожарные ПСЧ №119 собрали информацию и отключили аккумуляторы легковых автомобилей.