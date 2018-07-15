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Татар-информ

15 июля 2018, 13:55

Политика

Глава разведки США сравнил хакерские атаки с подготовкой терактов 11 сентября

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По словам Дэна Коутса, наиболее агрессивной из стран, стоящих за кибернападениями, является Россия.

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Директор Национальной разведки Соединенных Штатов Дэн Коутс сравнил масштабные кибернападения на американскую инфраструктуру с периодом перед террористическими актами 11 сентября 2001 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на телеканал CNN.

«Мы видим предупреждающие знаки… Я верю, что это критическая точка для нас», – подчеркнул руководитель Нацразведки, выступая в Вашингтоне.

При этом Коутс напомнил о словах бывшего руководителя ЦРУ Джорджа Тенета, что перед терактами 11 сентября «система мигала красным». По его мнению, сейчас наступил аналогичный период.

Американский разведчик назвал главными организаторами хакерских атак на инфраструктуру США Россию, Китай, Иран и Северную Корею. РФ он охарактеризовал как «самого агрессивного иностранного актора», продолжающего пытаться подорвать демократию в стране.

Главными целями кибератак стали сети федерального правительства, военных, местных органов власти и крупных предприятий, добавил Коутс. 

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