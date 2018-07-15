Авария произошла между селом Александровка и перекрестком автодорог М5 и Р239.

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). В Бавлинском районе иномарка из Челябинской области при обгоне задела фуру и вылетела с трассы, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Авария произошла между селом Александровка и перекрестком автодорог М5 и Р239. Женщина-водитель «Рено Логан» потеряла управление при маневре, зацепила попутно идущий грузовой авто «Вольво» из Ростовской области и оказалась в кювете.

Сотрудники ПСЧ №109 отключили аккумулятор поврежденной легковушки. В результате аварии пострадала пассажирка «Рено», с ушибом тазобедренных суставов женщину доставили в ЦРБ города Бавлы.