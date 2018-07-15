Россия стала второй по важности угрозой для Евросоюза

Среди стран ЕС не опасаются РФ только Греция, Италия, Португалия, Венгрия и Кипр.

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Россия стала второй по важности угрозой безопасности Европейского Союза. Такой вывод содержится в докладе Европейского совета по международным отношениям (ECFR), пишет газета «Коммерсантъ».

Второе место в рейтинге угроз разделили с РФ международные мафиозные группировки. На первом месте, как и прежде, находятся исламистские террористические организации. Третьей по важности угрозой признана Северная Корея.

По мнению экспертов, связанные с этими акторами риски будут сохраняться минимум десять лет, до 2028 года. Предыдущий доклад был подготовлен в 2008 году, в нем Россия занимала четвертую позицию.

Ухудшение отношения к РФ вызвано присоединением Крыма, опасением кибератак и вмешательства во внутреннюю политику стран Европы с российской стороны.

Особую тревогу РФ вызывает на востоке Европы, у Эстонии, Румынии, Литвы, Польши и Финляндии, хотя исходящая от нее угроза расценивается как серьезная также в Великобритании и Германии. Не опасаются России только Греция, Италия, Португалия, Венгрия и Кипр.