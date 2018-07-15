Глава МВБ США обвинила РФ в попытках разобщить американцев с помощью соцсетей

По словам Кирстен Нильсен, ее ведомство пока не зафиксировало попыток России вмешаться в промежуточные выборы.

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Кирстен Нильсен обвинила Россию в попытках обострить разногласия в американском обществе с помощью социальных сетей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на агентство Bloomberg.

По словам Нильсен, возглавляемое ею ведомство не зафиксировало попыток спецслужб в РФ вмешаться в промежуточные выборы, которые состоятся в США в этом году. Тем не менее Министерство внутренней безопасности будет помогать властям штатов в подготовке к возможным кибератакам, добавила она.

Несмотря на отсутствие на данный момент вмешательства в избирательный процесс, спецслужбы России продолжают агрессивно действовать в Интернете, подчеркнула Нильсен.

В качестве примера министр привела попытки РФ использовать соцсети, сочувствующих частных лиц и целые социальные группы для того, чтобы «посеять разлад и раскол в американском обществе». При этом они могут не быть приурочены к определенным моментам политической жизни, пояснила она.