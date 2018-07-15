Финская газета опубликовала открытое письмо Путину и Трампу

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(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat опубликовала открытое письмо президентам России и Соединенных Штатов Владимиру Путину и Дональду Трампу, которые встретятся в столице этой страны Хельсинки завтра, 16 июля. Обращение опубликовано на трех языках – финском, английском и русском.
Авторы открытого письма напомнили о фразе Президента США Рональда Рейгана, сказавшего о переговорах, что «танго танцуют вдвоем», и заметили, что финнам «очень приятно предоставить <...> летнюю площадку» для танго Путина и Трампа.
Журналисты отметили, что ранее даже напряженные переговоры лидеров сверхдержав в Хельсинки часто заканчивались с улыбками на их лицах, но исход нынешней встречи предсказать достаточно трудно.
Составители послания заметили, что «Финляндия уже давно с озабоченностью следит за развитием событий в России», а теперь беспокойство вызывает и внешнеполитический курс США – из-за отношения, демонстрируемого Дональдом Трампом к своим союзникам.
«Накануне встречи на высшем уровне раздаются опасения, что США могут пойти на настоящие уступки ради публичных улыбок и пустых обещаний», – констатировали авторы HS. Вместе с тем они выразили надежду, что лидеры сверхдержав понимают: «европейские вопросы уже нельзя решать без участия самих европейцев».
При этом, несмотря на опасения, журналисты подчеркнули, что от ухудшения отношений между Россией и США не выиграет никто, и поэтому переговоры в Хельсинки имеют большое значение.
Авторами материала названы журналист-комментатор Helsingin Sanomat в Вашингтоне Саска Саарикоски и собственный корреспондент газеты в США Лаура Саарикоски.
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