Глава Евросовета рассказал об отношении Трампа к Украине

По словам Туска, Президент США демонстрирует больше понимания позиции РФ.

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп демонстрирует больше понимания позиции России по Украине, чем действий украинских властей. Об этом, сославшись на беседы с американским лидером, заявил глава Европейского совета Дональд Туск, передает РБК со ссылкой на польский телеканал TVN24.

По словам Туска, Трамп «испытывает меньше энтузиазма относительно Украины и больше понимания того, что сделала Россия на Украине».

При этом председатель Евросовета заметил, что действующий Президент США открыт для таких лидеров, как Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын и Президент РФ Владимир Путин, но критически относится к НАТО и Европейскому Союзу. Это создает «новую ситуацию для всего мира», добавил он.