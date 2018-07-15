Глава Евросовета рассказал об отношении Трампа к Украине

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп демонстрирует больше понимания позиции России по Украине, чем действий украинских властей. Об этом, сославшись на беседы с американским лидером, заявил глава Европейского совета Дональд Туск, передает РБК со ссылкой на польский телеканал TVN24.
По словам Туска, Трамп «испытывает меньше энтузиазма относительно Украины и больше понимания того, что сделала Россия на Украине».
При этом председатель Евросовета заметил, что действующий Президент США открыт для таких лидеров, как Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын и Президент РФ Владимир Путин, но критически относится к НАТО и Европейскому Союзу. Это создает «новую ситуацию для всего мира», добавил он.
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