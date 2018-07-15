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Фото: соц сети
(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). В Казани иномарка из Москвы снесла дорожный знак, ограждение и вылетела на трамвайные пути, сообщили пользователи социальных сетей.
ДТП произошло на улице Декабристов неподалеку от станции метро «Северный вокзал».
На кадрах с видеорегистратора очевидца видно, что иномарка на скорости задевает бордюр, автомобиль разворачивает и выбрасывает на рельсы.
Подробности и последствия аварии пока неизвестны.
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