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В Казани иномарка из Москвы снесла дорожный знак, ограждение и вылетела на трамвайные пути

Татар-информ

15 июля 2018, 10:43

Происшествия

В Казани иномарка из Москвы снесла дорожный знак, ограждение и вылетела на трамвайные пути

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Фото: соц сети

ДТП произошло на улице Декабристов неподалеку от станции метро «Северный вокзал».

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). В Казани иномарка из Москвы снесла дорожный знак, ограждение и вылетела на трамвайные пути, сообщили пользователи социальных сетей.

ДТП произошло на улице Декабристов неподалеку от станции метро «Северный вокзал».

На кадрах с видеорегистратора очевидца видно, что иномарка на скорости задевает бордюр, автомобиль разворачивает и выбрасывает на рельсы.

Подробности и последствия аварии пока неизвестны.

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