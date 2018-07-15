В селе Среднее Девятово отметили десятилетие родника, возрожденного главой Счетной палаты РТ

На праздник родника отовсюду съехались те, кто когда-то родился на среднедевятовской земле.

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Родник в селе Среднее Девятово отметил юбилейный, десятый год своей новой жизни. В 2008 году свою давнюю мечту возродить знакомый с детства источник воплотил местный уроженец, ныне председатель Счетной палаты РТ Алексей Демидов.

С родником Алексея Демидова связывают теплые воспоминания: сам он родился и вырос в многодетной семье. Дом, где жили родители Демидова, он сам и восемь его братьев и сестер, находится совсем недалеко от источника. И в детстве он часто бегал за водой, чтобы отец поставил самовар.

«Меня не покидала мысль возродить этот родник. Получилось только тогда, когда уже успел и в армии отслужить, и поработать трактористом и агрономом, и Алексеевским районом поруководить, и в Казань переехал. Сначала мой сын Алексей построил над родником деревянный навес. Потом с годами часовенка появилась, купель. И сегодня я всей душой чувствую удовлетворение», – рассказал председатель Счетной палаты РТ, также приехавший на праздник.

Когда работы по возрождению родника только начались, многие односельчане отнеслись к этому настороженно, признался он, но потом поняли, что это делается для всех.

«Главная цель возрождения этого родника – единение земляков. Многих судьба разбросала по разным городам и профессиям. А вторая цель – показать истинную красоту нашего края. Чтобы и молодое поколение видело, что и на малой родине можно жить счастливо, красиво, насыщенно», – пояснил Демидов.

И этих целей удалось добиться. На праздник родника отовсюду – из разных районов республики, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России – съехались те, кто когда-то родился на среднедевятовской земле. Впрочем, немало было и людей, которые узнали о событии и приехали на него специально, не имея отношения к селу, или же просто пришли за водой и решили остаться.

Само торжество поражало размахом. В полдень оглушительно взревели моторы мотоциклов – впервые принять участие в велопробеге в качестве почетного кортежа решили байкеры из клуба «Мотобратья во Христе». Отделение этого общероссийского объединения в Татарстане – активные участники социальных проектов.

О празднике мотобратья слышали и раньше, но вскользь, а сейчас с удовольствием согласились сопроводить более полусотни юных велосипедистов, отправившихся в пробег по селу. И даже хлынувший ливень не смог им помешать в выполнении этой почетной миссии.

Квест «Девятовский родник», танцы под живую музыку – порадовать селян приехал духовой оркестр Казанской консерватории «Профессор бенд», вручение наград наиболее отличившимся работникам предприятий и лучшим учащимся села. И все это было только началом праздника.

Пришедших к роднику ожидала масса мастер-классов, в том числе от сборной республики по бадминтону, в полном составе приехавшей поздравить среднедевятовцев, гончарный класс, фитнес, катание на пони, состязания волейболистов, развлечения для детей и концертный марафон. Последний шел сразу на двух площадках: на одной выступали профессиональные коллективы, а вторая была открыта для любого желающего. Жители села и здесь доказали, что талантливые люди талантливы во всем. Затем дискотека, шоу водных фонариков, огненное шоу и под занавес – праздничный салют.

«Вы видите, как меняется место проведения праздника, как оно благоустраивается, как меняется само село. Появились новые дороги и тротуары благодаря республиканским программам, инициированным нашим Президентом Рустамом Миннихановым, ведется ремонт школы, детского сада, село активно участвует в самообложении граждан», – сообщил гостям торжества глава Лаишевского района Михаил Афанасьев.

«Человек возродил родник, потом возродилась традиция, начала развиваться территория вокруг родника, и тут же начало развиваться само село. На селе исстари все живут общими заботами, как одна семья. Праздник родника, семейный сельский праздник, – для всех поколений», – подчеркнула глава Среднедевятовского сельского поселения Ольга Чумарова.

Праздник родника год от года набирает силу. Уже сейчас глава Лаишевского района назвал его «мини-Каравоном» и за размах, и за число гостей. Впрочем, среднедевятовцы готовы встретить и больше приезжающих, причем не только по случаю торжеств. Гостям здесь рады каждый день и круглый год. А где находится родник с вкусной и полезной (недавно ее уникальность и целебные свойства были подтверждены лабораторными исследованиями) водой, легко подскажет каждый местный житель.