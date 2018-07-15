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Татар-информ

15 июля 2018, 08:36

Экономика и финансы

Татарстанские предприниматели смогут предложить свою продукцию немецкому рынку

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Пищепромышленников приглашают посетить выставку в Мюнхене в сентябре этого года.

(Казань, 15 июля, «Татар-информ», Григорий Князев). Представители компаний пищевой промышленности Татарстана приглашаются к участию в выставке, которая пройдет в Мюнхене 6-7 сентября, сообщается на сайте Министерства экономики Республики Татарстан.

Организацией визита в Германию занимается Российский экспортный центр. 

В рамках поездки состоится не только выставка продуктов питания, но и целевые встречи с немецкими импортерами и дистрибьютрами, семинары в области таможенного регулирования.

Для участия предпринимателям необходимо до 1 августа отправить электронную заявку в Российский экспортный центр.

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