Татарстанские предприниматели смогут предложить свою продукцию немецкому рынку

Пищепромышленников приглашают посетить выставку в Мюнхене в сентябре этого года.

(Казань, 15 июля, «Татар-информ», Григорий Князев). Представители компаний пищевой промышленности Татарстана приглашаются к участию в выставке, которая пройдет в Мюнхене 6-7 сентября, сообщается на сайте Министерства экономики Республики Татарстан.

Организацией визита в Германию занимается Российский экспортный центр.

В рамках поездки состоится не только выставка продуктов питания, но и целевые встречи с немецкими импортерами и дистрибьютрами, семинары в области таможенного регулирования.

Для участия предпринимателям необходимо до 1 августа отправить электронную заявку в Российский экспортный центр.