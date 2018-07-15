Уроженка Татарстана отпраздновала 104-й день рождения

(Казань, 15 июля, «Татар-информ», Григорий Князев). Жительница чувашского города Шумерли, вдова участника Великой Отечественной войны Ольга Яфаркина отпраздновала свой 104-й день рождения, сообщается на официальном интернет-портала органов власти Чувашской Республики.
Со знаменательной датой ее поздравил глава горадминистрации Алексей Григорьев.
Ольга Яфаркина родилась в селе Богдашкино Тетюшского района Республики Татарстан. После того, как ее отца раскулачили и выслали в Соловки, была вынуждена сама зарабатывать на жизнь и какое-то время жила у родственников в Шумерле. Позднее вернулась домой, вышла замуж за односельчанина. В годы войны осталась с двумя маленькими дочерьми, муж вернулся с фронта после тяжелого ранения. В 1951 году семья перебралась в Шумерлю.
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