Уроженка Татарстана отпраздновала 104-й день рождения

Ольга Яфаркина стала старейшей жительницей города Шумерли.

(Казань, 15 июля, «Татар-информ», Григорий Князев). Жительница чувашского города Шумерли, вдова участника Великой Отечественной войны Ольга Яфаркина отпраздновала свой 104-й день рождения, сообщается на официальном интернет-портала органов власти Чувашской Республики.

Со знаменательной датой ее поздравил глава горадминистрации Алексей Григорьев.

Ольга Яфаркина родилась в селе Богдашкино Тетюшского района Республики Татарстан. После того, как ее отца раскулачили и выслали в Соловки, была вынуждена сама зарабатывать на жизнь и какое-то время жила у родственников в Шумерле. Позднее вернулась домой, вышла замуж за односельчанина. В годы войны осталась с двумя маленькими дочерьми, муж вернулся с фронта после тяжелого ранения. В 1951 году семья перебралась в Шумерлю.