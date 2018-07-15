Врач-токсиколог Алексей Водовозов на лекции в Казани поставит диагнозы Ренуару и Моне по их картинам

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(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). 17 июля в 19:30 в Центре современной культуры «Смена» состоится лекция «Диагноз по картине» врача-токсиколога и научного журналиста Алексея Водовозова, сообщает пресс-служба Центра.
Художник продемонстрирует, как медицина и искусство имеют множество точек пересечений. Одна из них — болезни художников, которые накладывают характерные отпечатки на их творчество. Алексей Водовозов покажет, как менялись полотна Писарро и Моне, Ренуара и Дадда, и предложит медицинскую версию таких изменений.
Алексей Водовозов является врачом-токсикологом, научным журналистом, подполковником медицинской службы запаса, членом экспертного совета премии имени Гарри Гудини. Он написал книгу «Пациент Разумный. Ловушки "врачебной" диагностики, о которых должен знать каждый».
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Алексей Водовозов покажет, как менялись полотна Писарро и Моне, Ренуара и Дадда, и предложит медицинскую версию таких изменений.
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