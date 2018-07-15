Муниципальные дороги Елабуги временно перекроют в связи с соревнованиями велогонщиков

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(Елабуга,15 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Участники чемпионата, первенства России и всероссийских соревнований по велоспорту-шоссе проедут через территорию Елабужского района, в связи с чем 19 августа муниципальные автодороги Елабужского района будут перекрыты, сообщают в исполкоме района.
Так, с обеих сторон дорога будет временно перекрыта от развязки автодороги М7 «Волга» со стороны Елабуги до поворота в сторону Менделеевска.
250 велосипедистов проедут по дорогам Елабужского, Менделеевского районов и Набережных Челнов.
Соревнования среди велогонщиков пройдут 18-19 августа. В первый день на дистанцию в 50 км «критериум» велогонка выйдут мужчины и юниоры, последние должны будут проехать 40 км. Во второй день состоится групповая гонка на 100 км (юниоры) и 120 км (мужчины).
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