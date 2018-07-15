В казанском детском саду № 135 откроется спецгруппа для детей с фенилкетонурией

В Казани проживают 26 детей в возрасте от 0 до 17, страдающих фенилкетонурией, в том числе 11 детей в возрасте от трех до семи лет.

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). 1 сентября в детском саду № 135 комбинированного вида Советского района Казани откроется группа оздоровительного вида для детей, страдающих фенилкетонурией. Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка в РТ.



В Казани проживают 26 детей в возрасте от 0 до 17, страдающих фенилкетонурией, в том числе 11 детей в возрасте от трех до семи лет. Эти дети нуждаются в проведении специальных лечебно-оздоровительных мероприятий, а также в специализированном питании.



Минздрав РТ разработал примерное меню для детей с фенилкетонурией и иными ферментными жизнеугрожающими заболеваниями с трех до пяти лет и пяти – семи лет. Рекомендации по питанию предоставил Научный центр здоровья детей РАМН.



При фенилкетонурии необходимо соблюдать низкобелковую диету. При ее несоблюдении в организме больного накапливаются фенилаланин и его токсические продукты, приводящие к тяжелому поражению центральной нервной системы и нарушению умственного развития (фенилпировиноградной олигофрении).



Заболевание успешно лечится.