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(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). В Нижнекамске будут перерабатывать промышленные и медицинские отходы. Замглавы исполкома Нижнекамского района Радмир Беляев подписал соглашение с компанией «Экоменеджмент» на полях Международного форума «Иннопром» в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба района.
Производство по переработке промышленных и медицинских отходов появится на территории промпарка «Нижнекамск» в 2018 году.
Завод потребует создания 25 рабочих мест.
Кроме того, нижнекамцы презентовали бизнесменам свой город в качестве территории опережающего социально-экономического развития — такой статус позволяет предпринимателям создавать проекты в Нижнекамске со значительными льготами.
В форуме принимают участие представители 95 стран мира и 59 регионов России.
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