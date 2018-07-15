Производство по переработке промышленных и медицинских отходов появится на территории промпарка «Нижнекамск» в 2018 году.

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). В Нижнекамске будут перерабатывать промышленные и медицинские отходы. Замглавы исполкома Нижнекамского района Радмир Беляев подписал соглашение с компанией «Экоменеджмент» на полях Международного форума «Иннопром» в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба района.

Производство по переработке промышленных и медицинских отходов появится на территории промпарка «Нижнекамск» в 2018 году.

Завод потребует создания 25 рабочих мест.

Кроме того, нижнекамцы презентовали бизнесменам свой город в качестве территории опережающего социально-экономического развития — такой статус позволяет предпринимателям создавать проекты в Нижнекамске со значительными льготами.

В форуме принимают участие представители 95 стран мира и 59 регионов России.