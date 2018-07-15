Поезд № 6410 отправится из Казани в 20.50 и прибудет в Сосновку в 00.26, поезд № 6412 отправится в 18.52 и прибудет на станцию «Арск» в 20.49.

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). В Казани 17 июля изменится расписание пригородных поездов Казань — Сосновка и Казань — Арск. Изменения связаны с техническими причинами, сообщается на сайте Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Поезд № 6410 отправится из Казани в 20.50 и прибудет в Сосновку в 00.26, поезд № 6412 отправится в 18.52 и прибудет на станцию «Арск» в 20.49.

Отмечается, что информацию о расписании движения пригородных поездов можно получить круглосуточно по телефону 8-937-625-04-33, на сайте АО «Содружество» и в мобильном приложении «Пригород».