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(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). В Казани 17 июля изменится расписание пригородных поездов Казань — Сосновка и Казань — Арск. Изменения связаны с техническими причинами, сообщается на сайте Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.
Поезд № 6410 отправится из Казани в 20.50 и прибудет в Сосновку в 00.26, поезд № 6412 отправится в 18.52 и прибудет на станцию «Арск» в 20.49.
Отмечается, что информацию о расписании движения пригородных поездов можно получить круглосуточно по телефону 8-937-625-04-33, на сайте АО «Содружество» и в мобильном приложении «Пригород».
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