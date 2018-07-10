Казанцам вновь покажут спектакль-променад «Время роста деревьев» Михаила Дурненкова

Рекомендуем
Фото: пресс-служба театральной лаборатории
(Казань, 15 июля, «Татар-информ). 20 июля в 19 часов и 21 июля в 17 часов состоятся показы спектакля-променада драматурга Михаила Дурненкова «Время роста деревьев». Эскиз экспериментального спектакля впервые был показан в рамках ежегодной театральной лаборатории «Город АРТ-подготовка» в 2017 году.
«"Время Роста Деревьев" представляет собой лирическую документацию экскурсии, которая состоит из видеозаписи, оставшейся после корейского туриста Джун Со, рассказа казанского экскурсовода Николая и мыслей его бывшей невесты Жанны. В экскурсии также использовались выдержки из книги "Укрась приусадебный участок сам", факты из книги "Загадки Маршалловых островов", записи разговоров с родителями, гугл перевод с корейского языка и предположения о строении вселенной», – рассказал драматург.
Для желающих посетить показы будут организованы трансферы от Театра им. Г. Камала до места проведения и обратно. Билеты можно приобрести по ссылкам: 20 июля и 21 июля.
Следующая новость
Для желающих посетить показы будут организованы трансферы от Театра им. Г. Камала до места проведения.
В следующем году в Нижнекамске будет отремонтировано еще четыре клуба.
Занятия для горожан провела тренер групповых направлений одного из спортивных клубов Полина Густова.
Фестивали в Менделеевске были приурочены ко Дню молодежи.
По словам Президента РТ, высокий потенциал РФЯЦ-ВНИИТФ может быть использован в рамках новой республиканской стратегии цифровизации экономики.
В матче за третье место сборная Бельгии в Санкт-Петербурге со счетом 2:0 переиграла команду Англии.
Набор артистов продлен до 15 июля включительно.
Татарстан на Сабантуе представлял Кукморский муниципальный район.
Программа не будет привязана к спорту и футболу, но музыканты учли энергетическую атмосферу фан-зоны и выбрали наиболее мелодии.
Делегация Татарстана посетила мусоросжигательный завод в Швейцарии.
Авторы Telegram канала «Бабай позвонит» считают, что бренд «Святая» разжигает межнациональную розню.
Жителей Авиастроительного района надо приучать к фильмам современных кинематографистов, считает директор «Татаркино».
В подчинении у министра Дамира Фаттахова будет три заместителя, помощник, а также управляющий делами.