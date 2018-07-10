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Татар-информ

15 июля 2018, 02:20

Культура

Казанцам вновь покажут спектакль-променад «Время роста деревьев» Михаила Дурненкова

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Фото: пресс-служба театральной лаборатории

Для желающих посетить показы будут организованы трансферы от Театра им. Г. Камала до места проведения.

(Казань, 15 июля, «Татар-информ). 20 июля в 19 часов и 21 июля в 17 часов состоятся показы спектакля-променада драматурга Михаила Дурненкова «Время роста деревьев». Эскиз экспериментального спектакля впервые был показан в рамках ежегодной театральной лаборатории «Город АРТ-подготовка» в 2017 году.


«"Время Роста Деревьев" представляет собой лирическую документацию экскурсии, которая состоит из видеозаписи, оставшейся после корейского туриста Джун Со, рассказа казанского экскурсовода Николая и мыслей его бывшей невесты Жанны. В экскурсии также использовались выдержки из книги "Укрась приусадебный участок сам", факты из книги "Загадки Маршалловых островов", записи разговоров с родителями, гугл перевод с корейского языка и предположения о строении вселенной», – рассказал драматург.
Для желающих посетить показы будут организованы трансферы от Театра им. Г. Камала до места проведения и обратно. Билеты можно приобрести по ссылкам: 20 июля и 21 июля.

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Казанцам вновь покажут спектакль-променад «Время роста деревьев» Михаила Дурненкова

Для желающих посетить показы будут организованы трансферы от Театра им. Г. Камала до места проведения.

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