Показы фильма «Донбасс» отменены в Москве «по техническим причинам»

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(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). Показы фильма «Донбасс» украинского режиссера Сергея Лозницы в московском музее современного искусства «Гараж» 14 и 15 июля отменены, сообщили РИА Новости в музее.
Там отметили, что показы отменены по техническим причинам. По словам представителей учреждения, о переносе показов будет сообщено дополнительно.
Премьера фильма «Донбасс» состоялась на Каннском фестивале в этом году в параллельной программе «Особый взгляд». «Донбасс» одержал победу в номинации «Лучшая режиссерская работа» — за «пронзительный взгляд на войну на его родине — Украине».
«Донбасс» — фильм совместного производства Украины, Германии, Нидерландов, Франции и Румынии, в его основу легли документальные материалы.
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