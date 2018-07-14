Главное
Минниханов подписал план по реализации Соглашения о сотрудничестве между РТ и Курганской областью

Татар-информ

14 июля 2018, 20:52

ПолитикаПроисшествия

Двое палестинцев погибли от авиаудара Израиля по сектору Газа

Рекомендуем

Израиль с ночи бомбит цели на территории анклава с целью добиться от правящего движения ХАМАС прекращения ракетных обстрелов.

(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). Двое палестинцев погибли, 14 ранены в результате авиаудара Израиля по недостроенному дому города Газы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя местного Министерства здравоохранения Ашрафа аль-Кидра.

Израиль с ночи бомбит цели на территории анклава с целью добиться от правящего движения ХАМАС прекращения ракетных обстрелов, беспорядков на границе и пусков через нее воздушных шаров с горючими веществами.

Двое молодых палестинцев, которым было 15 и 16 лет, погибли, еще 14 человек ранены от израильского удара по недостроенному дому в западной части города Газа на площади аль-Катиба, сказал собеседник агентства.

Палестинские боевики ведут обстрелы юга Израиля, ночью они выпустили около 60 ракет и мин, часть из них перехватили установки ПРО «Железный купол», сообщила пресс-служба армии Израиля.

Следующая новость

В Альметьевске в вылетевшей с дороги иномарке пострадали двое детей и автоледи
Новости дня
22:25
Нурлатцы присоединились к «Зеленому фитнесу»

Занятия для горожан провела тренер групповых направлений одного из спортивных клубов Полина Густова.

21:53
Показы фильма «Донбасс» отменены в Москве «по техническим причинам»
21:31
В Менделеевске состоялись фестивали красок и волшебных шаров

Фестивали в Менделеевске были приурочены ко Дню молодежи.

21:13
Скончалась «австрийская Астрид Линдгрен» писательница Кристине Нестлингер
20:52
Двое палестинцев погибли от авиаудара Израиля по сектору Газа
20:28
В Скотленд-Ярде впервые поделились ходом расследования отравления в Эймсбери
20:13
Экс-министр обороны Сердюков женился на бывшей подчиненной Васильевой
19:58
Актриса Марианна Рубинчик госпитализирована с сильными ожогами тела
19:38
Рустам Минниханов в Снежинске обсудил сотрудничество татарстанских предприятий и РФЯЦ-ВНИИТФ

По словам Президента РТ, высокий потенциал РФЯЦ-ВНИИТФ может быть использован в рамках новой республиканской стратегии цифровизации экономики.

19:17
Посольство России раскритиковало британские власти в политизации ОЗХО
18:55
Бельгийцы выиграли «бронзу» чемпионата мира по футболу в России

В матче за третье место сборная Бельгии в Санкт-Петербурге со счетом 2:0 переиграла команду Англии.

18:48
Путин будет участвовать в церемонии награждения победителя ЧМ
18:33
Авиагруппа изобразила в небе неправильный французский флаг в День взятия Бастилии
18:12
Франция продаст Украине 55 вертолетов
17:54
Продлен набор артистов на перформанс Степана Пектеева «Русский лес»

Набор артистов продлен до 15 июля включительно.

17:32
Минниханов принял участие во Всероссийском сельском Сабантуе в Курганской области

Татарстан на Сабантуе представлял Кукморский муниципальный район.

17:17
Джазмен из Петербурга Билли Новик выступит на фан-зоне в Казани

Программа не будет привязана к спорту и футболу, но музыканты учли энергетическую атмосферу фан-зоны и выбрали наиболее мелодии.

17:09
Специалист Hitachi Zosen о МСЗ в РТ: «У нас есть опыт работы в местах, где люди не сортируют мусор»

Делегация Татарстана посетила мусоросжигательный завод в Швейцарии.

16:35
Бренд «Святая» объяснил принт «марҗа» на футболках

Авторы Telegram канала «Бабай позвонит» считают, что бренд «Святая» разжигает межнациональную розню.

16:22
Айтуганова рассказала, почему в новом кинотеатре в ДК Ленина мало зрителей

Жителей Авиастроительного района надо приучать к фильмам современных кинематографистов, считает директор «Татаркино».

15:58
Названы структура и зарплатный фонд нового Министерства по делам молодежи РТ

В подчинении у министра Дамира Фаттахова будет три заместителя, помощник, а также управляющий делами.

15:40
Сеул выразил протест в связи с полетами российских бомбардировщиков
15:14
«Татаркино» снимет фильм о ЧМ-2018

Директор «Татаркино» уточнила, что новый фильм будет не только о футболе.

15:00
В Зеленодольске открылась выставка работ советских художников

В экспозиции представлены репродукции А. Дейнека, К. Петрова-Водкина, Ю. Пименова, И. Бродского, А. Лактионова, П. Мальцева и других художников.

14:44
Депутат Госдумы РФ Ольга Павлова призвала развивать национальные виды спорта

Национальные виды спорта и игры необходимо включить в программу развития детского спорта, считает депутат.

События

14 июляСемь фактов про нападающего сборной России Артема Дзюбу

14 июляСергей Иванов: Неймар и Месси потерпели фиаско в Казани, а мы будем на этом зарабатывать

13 июляСамое большое кладбище в Поволжье возводят в Казани: появится ли здесь крематорий?

13 июляГазпромбанк: новая модель работы с застройщиками

13 июляКазанские выходные: чайный фестиваль, кольцевые гонки и мороженое

13 июляАнтрополог Ольга Дренда: «В Польше был осознанно запущен процесс активного забывания переходного периода»

12 июляНефтяной саммит-2018: Новые технологии, ставка на человека и импортозамещение