Двое палестинцев погибли от авиаудара Израиля по сектору Газа

Израиль с ночи бомбит цели на территории анклава с целью добиться от правящего движения ХАМАС прекращения ракетных обстрелов.

(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). Двое палестинцев погибли, 14 ранены в результате авиаудара Израиля по недостроенному дому города Газы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя местного Министерства здравоохранения Ашрафа аль-Кидра.

Израиль с ночи бомбит цели на территории анклава с целью добиться от правящего движения ХАМАС прекращения ракетных обстрелов, беспорядков на границе и пусков через нее воздушных шаров с горючими веществами.

Двое молодых палестинцев, которым было 15 и 16 лет, погибли, еще 14 человек ранены от израильского удара по недостроенному дому в западной части города Газа на площади аль-Катиба, сказал собеседник агентства.

Палестинские боевики ведут обстрелы юга Израиля, ночью они выпустили около 60 ракет и мин, часть из них перехватили установки ПРО «Железный купол», сообщила пресс-служба армии Израиля.