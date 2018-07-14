Скончалась «австрийская Астрид Линдгрен» писательница Кристине Нестлингер

Обладательница премии памяти Линдгрен Кристине Нестлингер написала первую книгу под названием «Огненно-рыжая Фредерике» в 1970 году.

(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). Известная детская писательница Кристине Нестлингер скончалась на 82-м году жизни в Вене, пишет «Российская газета».

«Австрийская Астрид Линдгрен» – обладательница премии памяти Линдгрен – написала первую книгу под названием «Огненно-рыжая Фредерике» в 1970 году. Она же сама и стала иллюстратором романа. Дебют принес писательнице большой успех: книгу признали остроумной, бунтарской и в то же время духовно богатой – настоящим образцом новой, оригинальной детской литературы.

За свою жизнь Нестлингер написала более ста книг, часть которых признаны классикой и экранизированы. Среди детских бестселлеров этого автора значатся «Конрад, или Ребенок из консервной банки», «Мы наплевали на Огуречного короля», которая экранизировалась трижды.

Нестлингер также писала сценарии, пьесы и выступала как литературный критик.

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