В Скотленд-Ярде впервые поделились ходом расследования отравления в Эймсбери

В британской полиции считают, что расследование отравления займет очень долгое время.

(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). Оба инцидента с отравлениями в графстве Уилтшир могли быть вызваны нервно-паралитическим веществом из одной и той же партии, считает британская полиция. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Скотленд-Ярда.

«Продолжается работа в попытках установить, было ли нервно-паралитическое вещество из той же партии, что и использованное при атаке на Сергея и Юлию [Скрипалей]», — сообщили в полиции, отметив, что это остается главной линией расследования для следственной группы.

Это кропотливая работа, которая, к сожалению, займет очень долгое время, отметили представители полиции.

Причиной этого является, в том числе, жаркая погода, которая установилась в Британии. Отмечается, что эксперты якобы не могут проводить длительные исследования в костюмах химзащиты.

Ранее сообщалось, что флакон из-под нервно-паралитического вещества был найден в доме отравившегося в Эймсбери Чарли Роули.

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