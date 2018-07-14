Экс-министр обороны Сердюков женился на бывшей подчиненной Васильевой

Сердюков и Васильева в 2012 году стали фигурантами дела о коррупционной схеме в Минобороны.

(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). Ведущий Андрей Малахов сообщил о свадьбе экс-министра обороны РФ Анатолия Сердюкова с его подчиненной, бывшей чиновнице Минобороны Евгении Васильевой.



Ведущий канала «Россия 1» рассказал об этом в своем журнале «Стархит». Он написал: «Экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева и бывший министр того же ведомства Анатолий Сердюков стали мужем и женой». Других подробностей Малахов не сообщил.



Сердюков и Васильева в 2012 году стали фигурантами дела о коррупционной схеме в Минобороны. В результате министр оставил свой пост. Васильева была признана виновной в хищении 800 млн рублей и приговорена к пяти годам колонии. В 2017 году ее освободили условно-досрочно.