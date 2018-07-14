Рустам Минниханов в Снежинске обсудил сотрудничество татарстанских предприятий и РФЯЦ-ВНИИТФ

По словам Президента РТ, высокий потенциал РФЯЦ-ВНИИТФ может быть использован в рамках новой республиканской стратегии цифровизации экономики.

(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). Сегодня Президент РТ Рустам Минниханов посетил ФГУП «Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики им. академика Е.И. Забабахина» (РФЯЦ-ВНИИТФ) в городе Снежинск. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 14 Июл 2018 в 4:11 PDT

Минниханов посетил аварийно-технический центр (АТЦ) и ознакомился с экспозицией Музея ядерного оружия. Затем на совещании в Центре научно-делового сотрудничества при участии Президента РТ и директора РФЯЦ-ВНИИТФ Михаила Железнова обсуждались вопросы развития сотрудничества татарстанских предприятий и РФЯЦ-ВНИИТФ.

После совещания Минниханов отметил, что РФЯЦ-ВНИИТФ — это мощный научный центр мирового уровня в области атомной и ядерной физики, мирного использования ядерной и термоядерной энергии.

По его словам, высокий потенциал центра может быть использован в разных направлениях, в том числе в рамках новой республиканской стратегии цифровизации экономики.

«Я уверен, у нас с вами много направлений для взаимодействия. Та интеллектуальная деятельность, те научные разработки, которые здесь сегодня есть, — все это очень востребовано», — заключил лидер республики.

Город Снежинск имеет статус закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) и является одним из десяти ЗАТО, которые находятся в ведении Госкорпорации «Росатом».