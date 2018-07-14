Бельгийцы выиграли «бронзу» чемпионата мира по футболу в России

В матче за третье место сборная Бельгии в Санкт-Петербурге со счетом 2:0 переиграла команду Англии.

(Казань, 14 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Сборная Бельгии выиграла бронзовые медали чемпионата мира по футболу в России — в матче за третье место бельгийцы обыграли сборную Англии со счетом 2:0. Этот результат стал для бельгийской команды лучшим в истории.

Обе команды уступили в очень сложных полуфиналах: Бельгия проиграла Франции (0:1), а британцы не смогли обыграть Хорватию в дополнительное время (1:2).

Матч за «бронзу» активнее начали именно бельгийцы — Тома Менье на четвертой минуте игры получил передачу в центре чужой штрафной и открыл счет. Англичане имели несколько опасных моментов, но не реализовали их: ближе всех к голу у них был Эрик Дайер, после удара которого бельгийские защитники выбили мяч уже из пустых ворот.

Окончательно приговорил сборную Англии Эден Азар — на 82-й минуте бельгийцы убежали в контратаку, которую капитан сборной Бельгии завершил ударом в ближний угол. «Размочить» ворота Тибо Куртуа англичане так и не смогли: победа со счетом 2:0 принесла Бельгии «бронзу» чемпионата мира — это лучший результат в истории бельгийского футбола.