Путин будет участвовать в церемонии награждения победителя ЧМ

За финальной игрой в московских «Лужниках» будут наблюдать Президент Франции Эммануэль Макрон и Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович.

(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин посетит церемонию закрытия чемпионата мира по футболу 2018 года, которая пройдет 15 июля, и посмотрит матч финала, в котором сыграют команды Франции и Хорватии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Также Путин будет участвовать в церемонии награждения победителя мундиаля, который станет известен после финальной игры.

За финальной игрой в московских «Лужниках» также будут наблюдать Президент Франции Эммануэль Макрон и Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович.

Ранее сообщалось, что Путин поздравил Макрона с национальным праздником — Днем взятия Бастилии.