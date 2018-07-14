Авиагруппа изобразила в небе неправильный французский флаг в День взятия Бастилии

На месте первого «синего» самолета оказался самолет, который выпустил красную струю дыма.

(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). Французская пилотажная группа Patrouille de France, которая участвовала в воздушной части парада по случаю национального французского праздника — Дня взятия Бастилии — над Парижем, изобразила в небе полоски на флаге страны в неправильной последовательности. Об этом сообщает РИА Новости.

Пилотажная группа обычно выпускает в небе над Елисейскими полями Полоски дыма, окрашенного в цвета французского флага, который состоит из трех вертикальных полос: синей, белой и красной.

В этом году на месте первого «синего» самолета оказался самолет, который выпустил красную струю дыма.

День взятия Бастилии во Франции празднуют 14 июля. В этот день в 1789 году была взята крепость-тюрьма Бастилия, что ознаменовало начало Великой французской революции.