Минниханов принял участие во Всероссийском сельском Сабантуе в Курганской области

Татарстан на Сабантуе представлял Кукморский муниципальный район.

(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). Сегодня Президент РТ Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки в Курганскую область принял участие во Всероссийском сельском Сабантуе, который состоялся в селе Альменево. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

В своем приветственном слове Минниханов отметил, что татарстанский Сабантуй проводится на земле, где испокон веков в мире и согласии проживают представители многих народов, в том числе татары и башкиры.

«Одной из форм, позволяющей познакомиться с национальными традициями и обычаями татар и башкир, является праздник Сабантуй», — сказал лидер республики.

Рустам Минниханов, губернатор Курганской области Алексей Кокорин и зампредседателя Государственного Собрания Республики Башкортостан Юмабика Ильясова осмотрели подворья Татарстана, Башкортостана, Курганской области, Конгресса татар Зауралья и муниципальных образований области.

Татарстан на Сабантуе представлял Кукморский муниципальный район. На территории подворья была представлена продукция самых известных предприятий района: кукморские валенки и посуда.

В 2019 году Всероссийский сельский Сабантуй планируется провести в Самарской области, а Федеральный Сабантуй — городе Сыктывкар Республики Коми.