Минниханов принял участие во Всероссийском сельском Сабантуе в Курганской области

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Фото: president.tatarstan.ru
(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). Сегодня Президент РТ Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки в Курганскую область принял участие во Всероссийском сельском Сабантуе, который состоялся в селе Альменево. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
В своем приветственном слове Минниханов отметил, что татарстанский Сабантуй проводится на земле, где испокон веков в мире и согласии проживают представители многих народов, в том числе татары и башкиры.
«Одной из форм, позволяющей познакомиться с национальными традициями и обычаями татар и башкир, является праздник Сабантуй», — сказал лидер республики.
Рустам Минниханов, губернатор Курганской области Алексей Кокорин и зампредседателя Государственного Собрания Республики Башкортостан Юмабика Ильясова осмотрели подворья Татарстана, Башкортостана, Курганской области, Конгресса татар Зауралья и муниципальных образований области.
Татарстан на Сабантуе представлял Кукморский муниципальный район. На территории подворья была представлена продукция самых известных предприятий района: кукморские валенки и посуда.
В 2019 году Всероссийский сельский Сабантуй планируется провести в Самарской области, а Федеральный Сабантуй — городе Сыктывкар Республики Коми.
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