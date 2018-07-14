Джазмен из Петербурга Билли Новик выступит на фан-зоне в Казани

Программа не будет привязана к спорту и футболу, но музыканты учли энергетическую атмосферу фан-зоны и выбрали наиболее мелодии.

(Казань, 14 июля, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Сегодня на казанской фан-зоне чемпионата мир по футболу состоится выступление известного джазмена из Санкт-Петерубрга Билли Новика — лидера группы Billy’s Band. Музыкант выйдет на сцену с неполным составом своего коллектива, но при этом компанию ему составят коллеги-джазисты Валерий Коротков и Gregory Rivkin. На пресс-конференции в казанском городском пресс-центре ЧМ-2018 Новик рассказал, что ждет зрителей фан-зоны.

«Программа больше тяготеет к тому, что мы в современном мире называем джазовые стандарты — это вечно зеленые хиты джазовой классики. В основном это будут русскоязычные песни советского периода, так или иначе связанные с нашим родным городом Санкт-Петербургом — такие песни, как "Крейсер Аврора", "Дождь на Ниве" и хиты джазовой классики», — отметил он.

Программа не будет привязана к спорту и футболу, но музыканты учли энергетическую атмосферу фан-зоны и выбрали наиболее подходящие на их взгляд мелодии.

«Мы подготовили максимально энергетически заряженную программу — это тот джаз, который одновременно является и классическим, и такой красивой, но весьма агрессивной энергетикой. Такой интересный коктейль должен получиться сегодня», — поделился музыкант.

Также джазмен обещал выучить несколько слов на татарском языке, чтобы порадовать казанскую публику.

С аналогичными концертами для болельщиков Билли Новик уже выступил в родном Санкт-Петербурге и Волгограде.