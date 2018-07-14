Бренд «Святая» объяснил принт «марҗа» на футболках

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Фото: скриншот поста instagram.com
(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). Бренд одежды «Святая» выпустил футболки с флагом Татарстана и надписью «марҗа», что на татарском языке является оскорбительным словом по отношению к русской женщине, а также флагом России и надписью «марҗа түгел» (не маржа). На это обратили внимание авторы татарстанского Telegram канала «Бабай позвонит».
Представители бренда на странице в Instagram объяснили, что эти принты на татарском языке обозначают «русский и «нерусский».
«Само по себе ношение флагов на груди не вызывает у нас вопросов, ради бога, но не разобравшись дизайнеры выпустили футболки, оскорбляющие русских женщин на территории Татарстана, что само по себе не есть хорошо», — говорится в сообщении «Бабай позвонит».
По мнению авторов поста вTelegram, «этот хайп совершенно смело можно отнести к разжиганию межнациональной розни с далеко идущими последствиями».
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