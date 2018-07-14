Айтуганова рассказала, почему в новом кинотеатре в ДК Ленина мало зрителей

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Фото: Михаил Захаров
(Казань, 14 июля, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова рассказала, почему в новом муниципальном кинотеатре в ДК Ленина не так много зрителей. Свое мнение она озвучила на пресс-конференции в казанском пресс-центре чемпионата мира по футболу.
«Муниципальным кинотеатрам конкурировать с большими федеральными крайне сложно. Понятно, что есть какая-то особенная ниша у кинотеатра „Мир“, она сложилась в течение многих лет», — рассказывает Айтуганова.
Директор «Татаркино» считает, что программа различных кинофестивалей формирует спрос у зрителя на «другое кино», которое как раз и показывают в татарстанских муниципальных кинотеатрах.
«Когда появляется фестивальная программа, и люди, которые интересуются „другим кино“, не тем, что показывают, например, на экранах Голливуда, они, естественно, тянутся на эту площадку. Мне кажется, что зрителя, который живет в Авиастроительном районе (где расположен кинотеатр ДК Ленина — прим Т-и), надо приучить к такому кино», — поделилась Айтуганова.
При этом она обратила внимание на то, что фестивальное кино — это не массовый вид искусства.
«Я очень люблю такое кино сама, оно наталкивает на размышления. Оно совершенно другое, его хочется смотреть постоянно, если ты обладаешь неким вкусом, интеллектом, чтобы воспринимать его. Есть же много артхаусных фильмов, которые обычный зритель может не понять», — рассказывает представитель татарстанского кинематографа
При этом она отметила, что тяга зрителя к «другому» кино становится все сильнее.
«На мой взгляд муниципальные кинотеатры должны начинать с продукта массового, то есть того, который может подтянуть зрителя, и так аккуратненько переходить на хорошие фильмы, которые создают современные кинематографисты», — заключила Миляуша Айтуганова.
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