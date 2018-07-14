Сеул выразил протест в связи с полетами российских бомбардировщиков

Южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов 13 июля заявил о четырех нарушениях зоны идентификации ПВО страны.

(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). Минобороны Южной Кореи выразило протест в связи с якобы несанкционированными полетами российских бомбардировщиком в опознавательной зоне ПВО, сообщает РБК со ссылкой на агентство Yonhap.

Министр обороны Южной Кореи по международной политике Пак Чоль Гюн отметил, что «существует вероятность столкновения в воздухе», поэтому они просят российскую сторону «признать серьезность этой ситуации и предпринять меры для предотвращения повторения подобных инцидентов».

Южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов вчера заявил о четырех нарушениях зоны идентификации ПВО страны, которые были сделаны двумя военными самолетами РФ.

В ведомстве отметили, что после предупреждения российские самолеты покинули территорию.

В российском Министерстве обороны подтвердили, что 13 июля стратегический ракетоносец Ту-95МС и многоцелевой истребитель Су-35С пролетали над Желтым и Японским морями. Также в ведомстве отметили, что все полеты выполнялись «в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства» и границы других государств не нарушались.