Нурлатцы присоединились к «Зеленому фитнесу»

Занятия для горожан провела тренер групповых направлений одного из спортивных клубов Полина Густова.

(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). 13 июля в рамках проекта «Городская культурная среда» в центральном парке Нурлата состоялась акция «Зеленый фитнес», пишет газета «Дружба».



Занятия для горожан провела тренер групповых направлений одного из спортивных клубов Полина Густова. Она рассказала, что этот мастер-класс направлен на пропаганду активного образа жизни. По ее словам, сегодня нурлатцы узнали о легких элементах по фитнесу, которые они смогут выполнять самостоятельно.

Социальный проект «Городская культурная среда» проводится для привлечения населения к здоровому образу жизни и освоения общественных пространств – парков, скверов.

В продолжение проекта «Городская культурная среда» 19 июля в сквере Дуслык в 7.30 пройдет утренняя зарядка.