Нурлатцы присоединились к «Зеленому фитнесу»

Рекомендуем
Фото: nurlat-tat.ru
(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). 13 июля в рамках проекта «Городская культурная среда» в центральном парке Нурлата состоялась акция «Зеленый фитнес», пишет газета «Дружба».
Занятия для горожан провела тренер групповых направлений одного из спортивных клубов Полина Густова. Она рассказала, что этот мастер-класс направлен на пропаганду активного образа жизни. По ее словам, сегодня нурлатцы узнали о легких элементах по фитнесу, которые они смогут выполнять самостоятельно.
Социальный проект «Городская культурная среда» проводится для привлечения населения к здоровому образу жизни и освоения общественных пространств – парков, скверов.
В продолжение проекта «Городская культурная среда» 19 июля в сквере Дуслык в 7.30 пройдет утренняя зарядка.
Следующая новость
В следующем году в Нижнекамске будет отремонтировано еще четыре клуба.
Занятия для горожан провела тренер групповых направлений одного из спортивных клубов Полина Густова.
Фестивали в Менделеевске были приурочены ко Дню молодежи.
По словам Президента РТ, высокий потенциал РФЯЦ-ВНИИТФ может быть использован в рамках новой республиканской стратегии цифровизации экономики.
В матче за третье место сборная Бельгии в Санкт-Петербурге со счетом 2:0 переиграла команду Англии.
Набор артистов продлен до 15 июля включительно.
Татарстан на Сабантуе представлял Кукморский муниципальный район.
Программа не будет привязана к спорту и футболу, но музыканты учли энергетическую атмосферу фан-зоны и выбрали наиболее мелодии.
Делегация Татарстана посетила мусоросжигательный завод в Швейцарии.
Авторы Telegram канала «Бабай позвонит» считают, что бренд «Святая» разжигает межнациональную розню.
Жителей Авиастроительного района надо приучать к фильмам современных кинематографистов, считает директор «Татаркино».
В подчинении у министра Дамира Фаттахова будет три заместителя, помощник, а также управляющий делами.
Директор «Татаркино» уточнила, что новый фильм будет не только о футболе.
В экспозиции представлены репродукции А. Дейнека, К. Петрова-Водкина, Ю. Пименова, И. Бродского, А. Лактионова, П. Мальцева и других художников.