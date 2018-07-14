Под Казанью закрылась ферма верблюдов

Верблюжья ферма существует под Казанью уже около пяти лет.

(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). Молочно-репродуктивная ферма верблюдов, находившаяся в деревне Травкино Лаишевского района, переехала в «Царство верблюдов» в Музее-заповеднике Великий Болгар Спасского района РТ, сообщается на сайте фермы.

Предприятие имеет широкую сферу деятельности: сохранение и увеличение поголовья верблюдов, производство продукции верблюдоводства, развитие агротуризма.

Гости фермы могут пообщаться интересным представителем животного мира — верблюдом-бактрианом, узнать их поближе, покормить, а также покататься на верблюде.

Верблюжья ферма существовала под Казанью около пяти лет.