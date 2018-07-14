Министр промышленности и торговли РТ поздравил с Днем металлурга

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Фото: архив/Ильнар Тухбатов
(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). Альберт Каримов поздравил работников металлургческой промышленности с профессиональным днем, сообщает пресс-служба минпромторг РТ.
Министр отметил, что «в этой отрасли трудятся преданные своему делу люди».
«Вас отличает влюбленность в свое дело, профессиональная закалка и сила духа. Ваш почетный труд, высочайшее мастерство достойны глубокого уважения и благодарности!» — сказал он, также пожелав крепкого здоровья, новых творческих и трудовых успехов, плодотворной созидательной работы, благополучия и счастья.
День металлурга отмечается ежегодно в третье воскресенье июля.
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