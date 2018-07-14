Аркадий Дворкович: ЧМ-2018 стал настоящим успехом

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: Михаил Захаров
(Казань, 14 июля, «Татар-информ», Гузель Гайнанова). Чемпионат мира по футболу – 2018, проходящий в России, стал настоящим успехом. Об этом во время видеоконференции в городском пресс-центре Москвы заявил глава АНО «Оргкомитет „Россия-2018“» Аркадий Дворкович.
Говоря это, он упомянул обратную связь, которую получил оргкомитет от участников ЧМ. Прежде всего это мнение болельщиков, которые сами присутствовали на играх мундиаля, а также мнение телезрителей, которые наблюдали за трансляцией матчей из дома. «Телевизионная аудитория огромна, цифры и сегодня, и впоследствии будут называться», — подчеркнул Дворкович.
По его мнению, работу по подготовке к мировому спортивному событию, которая велась несколько лет, можно оценить на отлично. Со своей работой справились и города-организаторы ЧМ — и в части гостеприимства, и в части безопасности и комфорта, отметил председатель «Оргкомитета „Россия-2018“».
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