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Татар-информ

14 июля 2018, 12:30

Политика

Путин поздравил Президента Франции с Днем взятия Бастилии

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(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). Глава России Владимир Путин поздравил Президента Франции Эммануэля Макрона с Днем взятия Бастилии, сообщает RT. 

Путин дал высокую оценку отношениям между Россией и Францией, а также выразил надежду, что в результате визита Макрона в Россию, который состоялся в мае, улучшится развитие взаимовыгодных связей и политического диалога между двумя сторонами. 

15 июля Эммануэль Макрон вместе со своей женой приедет в Москву на матч финала мундиаля между сборными Хорватии и Франции.

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