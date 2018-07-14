Путин поздравил Президента Франции с Днем взятия Бастилии

(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). Глава России Владимир Путин поздравил Президента Франции Эммануэля Макрона с Днем взятия Бастилии, сообщает RT.

Путин дал высокую оценку отношениям между Россией и Францией, а также выразил надежду, что в результате визита Макрона в Россию, который состоялся в мае, улучшится развитие взаимовыгодных связей и политического диалога между двумя сторонами.

15 июля Эммануэль Макрон вместе со своей женой приедет в Москву на матч финала мундиаля между сборными Хорватии и Франции.