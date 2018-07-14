Путин поздравил Президента Франции с Днем взятия Бастилии

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(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). Глава России Владимир Путин поздравил Президента Франции Эммануэля Макрона с Днем взятия Бастилии, сообщает RT.
Путин дал высокую оценку отношениям между Россией и Францией, а также выразил надежду, что в результате визита Макрона в Россию, который состоялся в мае, улучшится развитие взаимовыгодных связей и политического диалога между двумя сторонами.
15 июля Эммануэль Макрон вместе со своей женой приедет в Москву на матч финала мундиаля между сборными Хорватии и Франции.
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За время мундиаля были распространены около 3 млн билетов.
Президент РТ отметил, что торгово-экономическое партнерство между двумя регионами показывает позитивную динамику роста.
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Участниками парада станут 40 автомобилей из России (в том числе команда «КАМАЗ-мастер»), Казахстана и Китая.
Татарстан должен использовать пиар-эффект от чемпионата мира по футболу для увеличения туристического потока, подчеркнул Иванов.
ДТП произошло накануне днем напротив дома №11 по улице Геофизическая.
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С 14 по 16 июля в республике степень пожарной опасности будет достигать четвертого класса.
Туристический продукт, разработанный в Татарстане, привлекателен для туристов из ОАЭ, подчеркнул председатель Госкомитета РТ по туризму.
Инцидент произошел вчера днем в Приволжском районе города.
Специальные датчики контролируют концентрацию вредных химических соединений в выбросах завода.
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Медали «За доблестный труд» получили жители района – Гумар Рамазанов, Павел Лядков, Иван Митрошин.
Участок в районе дома № 10 будет перекрыт с 23 июля до 4 августа.