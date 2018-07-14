В Менделеевске состоялись фестивали красок и волшебных шаров

Фестивали в Менделеевске были приурочены ко Дню молодежи.

(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). Сразу два фестиваля – красок и волшебных шаров состоялись в Менделеевске, сообщает ИЦ «Менделеевск».

Фестивали были приурочены ко Дню молодежи. Праздник, хоть и был организован позже основной даты, собрал на площади ДК им. С. Гассара много народу. Среди пришедших – представители молодого поколения, дети и люди пожилого возраста, многие пришли на мероприятие целыми семьями.

В этот день гости нашли занятия по душе: работали интерактивные площадки, малыши резвились на батутах и водяных шарах, катались на паровозиках. Дети постарше делали аквагрим.

Поздравления молодежи адресовали глава района Валерий Чершинцев и начальник отдела дополнительного образования и социальных программ Министерства молодежи и спорта РТ Олег Якимов. Они вручили активистам ведомственные награды. Праздник дополнили выступления ди-джеев, картинг-спортсменов.