Эксперты назвали 50 лучших комедий XXI века

(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). Эксперты американского журнала Rolling Stone составили рейтинг 50 лучших комедий 21 века, передает РИА Новости.
Первое место в рейтинге заняла комедия «Победители шоу» (2000 год). Фильм посвящен престижной выставке собак, на которой владельцы питомцев всеми способами пытаются победить.Они уделяют животным так много времени, что забывают обо всем вокруг.
Второе место досталось фильму «Петля» (2009 год) о современной британо-американской политике. Замыкает тройку лидеров комедия 2011 года «Девичник в Вегасе».
Далее в топ-10 следуют «Сводные братья» (2008), «Идиократия» (2006), «Любовь, сбивающая с ног» (2002), «Тони Эрдманн» (2016), «Зомби по имени Шон» (2004), «Сорокалетний девственник» (2005) и «Жизнь за кадром» (2000).
Стоит отметить, что ни одной российской ленты в список не вошло.
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