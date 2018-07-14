Минниханов подписал план по реализации Соглашения о сотрудничестве между РТ и Курганской областью

Президент РТ отметил, что торгово-экономическое партнерство между двумя регионами показывает позитивную динамику роста.

(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). Сегодня в ходе рабочего визита Президента РТ Рустама Минниханова в Курганскую область руководители двух регионов подписали план мероприятий, направленных на реализацию Соглашения о сотрудничестве на ближайшие два года, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Рустам Минниханов отметил, что для республики особый интерес представляют фармацевтические, машиностроительные и агропромышленные предприятия Курганской области.

По словам Президента РТ, торгово-экономическое партнерство между двумя регионами показывает позитивную динамику роста.

Кроме того, Минниханов выразил благодарность губернатору области Алексею Кокорину за организацию Всероссийского сельского Сабантуя.

«Руководство области с большим уважением относится к обычаям и традициям всех народов, проживающих на его земле», — отметил он.