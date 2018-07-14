В Бугульме состоится автопарад международного ралли «Шелковый путь»

Участниками парада станут 40 автомобилей из России (в том числе команда «КАМАЗ-мастер»), Казахстана и Китая.

(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). Сегодня, 14 июля, в Бугульме состоится парад участников международного ралли «Шелковый путь», сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи и спорту РТ.



Бугульминцы смогут увидеть гоночные автомобили, которые пройдут в центре города. Участниками парада станут 40 автомобилей из России (в том числе команда «КАМАЗ-мастер»), Казахстана и Китая. Зрители смогут сделать селфи на фоне авто и пообщаться с пилотами.



На празднике выступят творческие коллективы, начало в 13.00. Парад автомобилей начнется в 15.00.



После праздничных мероприятий из Бугульмы автоколонна двинется в Астрахань, где 20 июля состоится старт международного ралли.



В этом году российская команда «КАМАЗ-мастер» будет представлена шестью экипажами. Ралли пройдет в восьмой раз. Маршрут гонки пройдет по территории Астраханской, Волгоградской, Липецкой, Тульской и Московской областей, а также по Калмыкии. Финиш гонки, которая будет проходит в течение недели, запланирован на 27 июля на Красной площади в Москве.