Звезды «Игры престолов» приедут на финал ЧМ-2018

Финал чемпионата мира по футболу состоится 15 июля на стадионе «Лужники» в российской столице.

(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). Актер Кит Харингтон, который сыграл Джона Сноу в знаменитом сериале «Игра престолов», посетит матч финала мундиаля в России, сообщают «Известия».

Также вместе с ним в России приедет и Роуз Лесли, которая сыграла роль Одичалой в ленте.

Харингтон и Лесли сыграли свадьбу 23 июня в Шотландии.

Финал чемпионата мира по футболу состоится 15 июля на стадионе «Лужники» в Москве между сборными Хорватии и Франции.